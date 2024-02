Legende: Per Penalty erfolgreich Toulouse-Captain Vincent Sierro. Imago/Panoramic

Ligue 1: Toulouse auch dank Sierro im Hoch

Vincent Sierro brilliert in diesen Wochen mit Toulouse. Der Schweizer Mittelfeldspieler verdient sich seit Anfang Jahr in der Ligue 1 Bestnoten und trifft zudem regelmässig. Beim 3:1-Heimsieg gegen Lille erzielte der frühere YB-Spieler mittels Penalty seinen vierten Treffer im 2024. Toulouse belegt nach 23 Runden den 11. Platz. Am letzten Wochenende hatte Sierro mit einem listigen Freistoss gegen Landsmann Philipp Köhn getroffen. Dem Keeper wurde der Fehler bei der 1:2-Niederlage zum Verhängnis. Am Sonntag musste er in Lens auf der Ersatzbank Platz nehmen. Denis Zakaria spielte für die Monegassen beim 3:2-Sieg derweil durch.

Liga-Cup: Liverpool bezwingt Chelsea spät

Im Prestigueduell der englischen Schwergewichte hat sich Liverpool gegen Chelsea im Final des Liga-Cups durchgesetzt. Dabei mussten die deutlich überlegenen «Reds» (fast) über die volle Distanz: In der zweitletzten Minute der Verlängerung erzielte Captain Virgil Van Dijk per Kopf den 1:0-Siegtreffer. Es ist der 10. Titel für Liverpool in diesem Wettbewerb.