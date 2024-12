Legende: Darf jubeln Vincent Sierro. X/@toulousefc

Ligue 1: Toulouse auch dank Sierro weiter im Hoch

Vincent Sierro hat seinen ersten Saisontreffer für den FC Toulouse erzielt. Der Schweizer Internationale verwertete beim 2:0-Heimsieg gegen Auxerre in der 13. Runde der Ligue 1 in der 39. Minute einen Foulpenalty zum späteren Endstand. Im jungen Ensemble der Südfranzosen trägt er seit der letzten Saison die Captainbinde. Mit dem vierten Sieg in den letzten fünf Spielen verbesserte sich Toulouse in der Tabelle auf den 10. Platz.

Bundesliga: Frankfurt bleibt an den Bayern dran

Frankfurt gewann am Sonntag in Heidenheim unter anderem dank der nächsten Doublette von Topstürmer Omar Marmoush 4:0. Mit dem 4. Liga-Sieg in Folge verkürzte die Eintracht den Rückstand nach Bayerns Remis am Samstag in Dortmund auf vier Punkte.

LaLiga: Real holt dank 2:0 weiter auf

Real Madrid nutzt die Schwächephase von Barcelona weiter konsequent. Der Meister gewann am Sonntag das Stadtderby gegen Getafe souverän mit 2:0 und hat an der Tabellenspitze nur noch einen Punkt Rückstand auf den Erzrivalen. Jude Bellingham (30./Foulelfmeter) und der zuletzt kritisierte Kylian Mbappé (38.) trafen für die «Königlichen».