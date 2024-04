Legende: Der Siegtorschütze Bernardo Silva. IMAGO / Action Plus

FA Cup: Manchester City bodigt Chelsea

Manchester City steht zum 13. Mal im Final des FA Cup. Das Team mit dem Schweizer Manuel Akanji gewann den Halbfinal im Londoner Wembley gegen Chelsea mit 1:0. Bernardo Silva, unter der Woche im Penaltyschiessen gegen Real Madrid noch Fehlschütze, sorgte in der 84. Minute für den späten Siegtreffer. Akanji spielte in der Innenverteidigung durch und zeigte eine gute Leistung. Die am Mittwoch aus der Champions League ausgeschiedene Mannschaft von Pep Guardiola, die letzte Saison den Cup gewonnen hatte, trifft im Final entweder auf den Zweitligisten Coventry oder Stadtrivale Manchester United, die sich am Sonntag gegenüberstehen.

Premier League: Arsenal wieder Leader

Nach einer schwarzen Woche mit einer Niederlage in der Premier League und dem Out in der Champions League hat Arsenal zum Siegen zurückgefunden. In der 34. Runde feierten die «Gunners» bei Wolverhampton einen 2:0-Sieg. Leandro Trossard kurz vor dem Pausenpfiff und Martin Ödegaard in der Nachspielzeit erzielten die Tore für die Londoner. Das Team von Mikel Arteta übernimmt damit wieder den Leaderthron, hat jedoch eine Partie mehr bestritten als ManCity auf Rang 2.