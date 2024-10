Legende: 1. Tor in der Serie A Simon Sohm jubelt an der Eckfahne. Imago/Nicolo Campo

Serie A: Parma überrascht Juventus

Juventus Turin ist gestolpert und zu Hause gegen Parma nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Zum Punktgewinn der «Gialloblu» hat mit Simon Sohm auch ein Schweizer beigetragen: Der Offensivspieler erzielte mit seinem 1. Tor in der Serie A das zwischenzeitliche 2:1 für Parma.

Englischer Ligacup: Tottenham düpiert ManCity

Meister Manchester City hat eine seltene Niederlage eingefahren: Das Team von Trainer Pep Guardiola unterlag im Achtelfinal des Ligacups Tottenham mit 1:2. Derweil feierte Stadtrivale Manchester United im 1. Spiel unter Interimstrainer Ruud van Nistelrooy einen deutlichen 5:2-Sieg gegen Premier-League-Aufsteiger Leicester.

Serie A: Inter bezwingt dezimiertes Empoli

Inter Mailand hat am Mittwochabend bei Empoli einen souveränen 3:0-Sieg eingefahren. Ein Doppelschlag von Davide Frattesi nach der Pause brachte die Mailänder in der Toskana auf Kurs, Captain Lautaro Martinez stellte 11 Minuten vor Schluss auf 3:0. Empoli hatte ab der 32. Minute und einem Platzverweis gegen Saba Goglichidze in Unterzahl spielen müssen. Yann Sommer im Inter-Tor blieb zum 4. Mal in der Liga ohne Gegentor.

