Legende: Sieg im Schweizer Duell Simon Sohm jubelt mit Parma. Keystone/Massimo Paolone/LaPresse via AP

Serie A: Sohm mit 4. Saisontreffer

Simon Sohm hat in der 26. Runde der Serie A seinen 4. Saisontreffer erzielt und damit entscheidend zum 2:0-Heimsieg von Parma gegen Bologna beigetragen. Mit einem präzisen Abschluss nach einem Konter sorgte Sohm in der 78. Minute für das 2:0 in Parma. Der Zürcher Mittelfeldspieler gewann damit überraschend das Schweizer Duell gegen Bolognas Trio Remo Freuler, Dan Ndoye und Michel Aebischer. Der Serie-B-Meister der letzten Saison holte die ersten Punkte nach 4 Niederlagen am Stück und verliess zumindest vorübergehend die Abstiegsränge.

Premier League: Arsenal patzt

Nach 15 Meisterschaftsspielen ohne Niederlage in Folge hat Arsenal im Titelrennen der Premier League erstmals wieder verloren. Die «Gunners» unterlagen West Ham nach einem Tor von Jarrod Bowen (44.) 0:1. Myles Lewis-Skelly sah in der 73. Minute ausserdem die rote Karte. Liverpool könnte den Vorsprung an der Tabellenspitze mit einem Sieg bei Manchester City am Sonntag auf 11 Punkte ausbauen, hat dann allerdings wieder ein Spiel mehr bestritten.

Resultate