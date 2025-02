Legende: Sieg im Schweizer Duell Simon Sohm jubelt mit Parma. Keystone/Massimo Paolone/LaPresse via AP

Serie A: Sohm mit 4. Saisontreffer

Simon Sohm hat in der 26. Runde der Serie A seinen 4. Saisontreffer erzielt und damit entscheidend zum 2:0-Heimsieg von Parma gegen Bologna beigetragen. Mit einem präzisen Abschluss nach einem Konter sorgte Sohm in der 78. Minute für das 2:0 in Parma. Der Zürcher Mittelfeldspieler gewann damit überraschend das Schweizer Duell gegen Bolognas Trio Remo Freuler, Dan Ndoye und Michel Aebischer. Der Serie-B-Meister der letzten Saison holte die ersten Punkte nach 4 Niederlagen am Stück und verliess zumindest vorübergehend die Abstiegsränge.

Resultate