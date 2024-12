Legende: Gleich zweimal erfolgreich Simon Sohm netzt gegen Hellas Verona ein. Keystone/EPA/ELISABETTA BARACCHI

Serie A: Sohm trifft erstmals doppelt

Simon Sohm traf zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Match doppelt. Der zweifache Schweizer Nationalspieler erzielte in der Serie A beim 2:3 von Parma gegen Hellas Verona beide Tore seiner Mannschaft. Sohm traf in der 19. Minute zum 1:1 und verkürzte mit einem wuchtigen Flachschuss aus rund 20 Metern kurz vor dem Schlusspfiff auf 2:3. Bologna stoppte auch dank Remo Freuler den Lauf der Fiorentina. Freuler gab den Pass zum 1:0-Siegtor von Jens Odgaard in der 59. Minute. Dan Ndoye musste zur Pause angeschlagen ausgewechselt werden. Michel Aebischer, der dritte Schweizer bei Bologna, fehlt seit längerem verletzt.

Resultate