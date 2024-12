Legende: Gleich zweimal erfolgreich Simon Sohm netzt gegen Hellas Verona ein. Keystone/EPA/ELISABETTA BARACCHI

Serie A: Sohm trifft erstmals doppelt

Simon Sohm traf zum 1. Mal in seiner Karriere in einem Match doppelt. Der zweifache Schweizer Nationalspieler erzielte in der Serie A beim 2:3 von Parma gegen Hellas Verona beide Tore seiner Mannschaft. Sohm traf in der 19. Minute zum 1:1 und verkürzte mit einem wuchtigen Flachschuss aus rund 20 Metern kurz vor dem Schlusspfiff auf 2:3. Bologna stoppte auch dank Remo Freuler den Lauf der Fiorentina. Freuler gab den Pass zum 1:0-Siegtor von Jens Odgaard in der 59. Minute.

Primeira Liga: Amdouni erfolgreich

Zeki Amdouni hat sein 4. Tor für Benfica Lissabon erzielt. Der Genfer traf im Auswärtsspiel bei AVS, dem Klub aus Vila das Aves, nach 17 Minuten zum 1:0. Nach einem schönen Doppelpass schloss er die Aktion von der Strafraumgrenze perfekt ab. Zum Sieg reichte das Tor nicht, die Gastgeber glichen in der Nachspielzeit aus.

LaLiga: Barça in der Krise

Barcelona stolperte beim 0:1 zuhause gegen Leganes erneut. Sergio Gonzalez erzielte das goldene Tor bereits in der 4. Minute. Die «Katalanen» konnten nur eines der letzten 6 Liga-Spiele gewinnen und mussten Atletico Madrid (1:0 gegen Getafe) in der Tabelle gleichziehen lassen.

