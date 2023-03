Legende: Erzielte das 1:0 Daniel Maldini, Sohn von Paolo (902 Spiele für AC Milan) und Enkel von Cesare (347 Spiele im Trikot der «Rossoneri»). imago images / LaPresse

Serie A: Maldini und Nzola sorgen für Inter-Niederlage bei Spezia

Gehöriger Dämpfer für Inter Mailand: Die «Nerazzurri» holten sich beim Serie-A-17. Spezia Calcio eine 1:2-Niederlage ab. Das erste Tor erzielte ausgerechnet der Sohn einer ehemaligen Milan-Legende. Daniel Maldini, Sohn von Paolo (902-facher AC-Milan-Spieler) und Leihspieler vom Inter-Erzrivalen, traf nach einem Querpass von M'Bala Nzola (55.). Nach Romelu Lukakus Ausgleich per Penalty (83.) gab es postwendend auch für Spezia einen Elfmeter, welchen Nzola zum 2:1-Sieg verwandelte. Napoli (am Samstag gegen Atalanta) könnte mit einem Sieg den Vorsprung an der Spitze auf 18 oder 17 Punkte ansteigen lassen.

Bundesliga: Schlusslicht Bochum düpiert Köln

Das bisherige Schlusslicht Bochum setzte sich im Freitagsspiel der Bundesliga in Köln 2:0 durch und verliess zumindest bis am Samstag die Abstiegsplätze. Die Tore der Gäste erzielten Kevin Stöger per Penalty (9.) und Erhan Masovic (76.). Zuvor waren die Bochumer 4 Partien in Folge ohne Punkt und Tor geblieben. Köln hat in den letzten 4 Spielen bloss einen Zähler geholt. Das Tabellenende ziert nun Schalke 04, das Team des Schweizers Michael Frey.