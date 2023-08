Legende: Erlebte auf Sardinien einen ruhigen Arbeitstag Yann Sommer. Imago Images/Gianluca Zuddas

Serie A: Inter mit 2:0-Sieg in Cagliari

Beim 2:0-Sieg gegen ein offensiv weitestgehend harmloses Cagliari wurde Inter-Goalie Yann Sommer erst in der Schlussphase gefordert. Doch als es ihn brauchte, war der Schweizer zur Stelle. Er parierte dank einer blitzschnellen Reaktion den einzigen gefährlichen Abschluss der Sarden durch Paulo Azzi in der 90. Minute und hielt damit die Null fest. Sommers Vorderleute hatten bereits in der 1. Halbzeit für eine Vorentscheidung gesorgt und die Partie anschliessend kontrolliert. Die beiden Tore erzielten Denzel Dumfries (21.) und Lautaro Martinez (30.).