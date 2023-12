Legende: Hielt seinen Kasten einmal mehr rein Yann Sommer. IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

Serie A: Inter Mailand siegt weiter

Inter Mailand hat mit einem lockeren 4:0-Heimsieg gegen Udinese die Tabellenführung der Serie A von Juventus Turin zurückerobert. Mit drei Toren innert 7 Minuten sorgten die Mailänder vor der Pause für klare Verhältnisse. Nati-Torhüter Yann Sommer blieb im 15. Liga-Spiel zum 10. Mal ohne Gegentor.

Ligue 1: Monaco jubelt bei Rennes

Dank einem 2:1-Auswärtssieg bei Rennes hat Monaco zumindest bis Sonntag den 2. Platz in der Ligue 1 erobert. Der Brasilianer Vanderson war die prägende Figur des Spiels. In der 51. Minute brachte der 22-Jährige die Gäste in Führung, 24 Minuten danach flog er mit der zweiten gelben Karte vom Platz. Bei Monaco spielten die Schweizer Philipp Köhn und Denis Zakaria durch. Fabian Rieder wurde bei Rennes in der 76. Minute eingewechselt.

01:30 Video Zusammenfassung Monaco – Rennes Aus Sport-Clip vom 09.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

LaLiga: Real nur mit Remis

Leader Real Madrid hat im Titelkampf einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Bei Betis Sevilla kam das Team von Trainer Carlo Ancelotti am Samstag nur zu einem 1:1. Girona könnte damit am Sonntag mit einem Sieg gegen Barcelona die Tabellenführung erobern.