Legende: Yann Sommer bei einer spektakulären Flugeinlage. imago images/Zuma Wire

Serie A: Inter nach Sieg wieder Leader

Inter Mailand hat auswärts bei Meister Napoli einen 3:0-Sieg eingefahren. Hakan Calhanoglu (44.) traf kurz vor dem Pausenpfiff mit einem krachenden Volley zur Führung für die Gäste. In der zweiten Halbzeit erhöhten Nicolo Barella (61.) nach starker Vorarbeit von Lautaro Martinez und Marcus Thuram (85.) für die «Nerazzurri». Napoli war vielversprechend in die Partie gestartet und insbesondere in der ersten Halbzeit zu einigen Chancen gekommen, enttäuschte danach aber über weite Strecken. Yann Sommer blieb zum 8. Mal in der Meisterschaft ohne Gegentreffer. Inter übernimmt damit vor Juventus Turin wieder die Tabellenspitze.

LaLiga: Barça entscheidet 6-Punkte-Spiel

Der FC Barcelona hat das Abendspiel der 15. Runde in LaLiga gegen Atletico Madrid gewonnen. Damit überholten die Katalanen in der Tabelle die «Colchoneros», die allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand haben, und liegen neu auf Rang 3. Den entscheidenden Treffer erzielte ausgerechnet Joao Felix. Der Portugiese ist aktuell von Atletico ausgeliehen und traf in der 28. Minute zum umjubelten Sieg.