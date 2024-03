Legende: Ist auf bestem Weg, mit Inter die Serie A zu gewinnen Yann Sommer. Imago Images/IPA Sport

Serie A: Inter mit Mini-Sieg in Bologna

Inter Mailand hat einen weiteren Schritt in Richtung Gewinn des «Scudetto» gemacht. Ein Treffer des Deutschen Yann Bisseck (37.) genügte den «Nerazzurri», um den Vorsprung auf den ersten Verfolger Juventus zumindest über Nacht auf 18 Punkte auszubauen. Yann Sommer zeigte 3 Paraden und blieb zum bereits 17. Mal in der laufenden Serie-A-Saison ohne Gegentreffer. Bei Bologna standen mit Michel Aebischer und Remo Freuler 2 Schweizer in der Startformation. Dan Ndoye wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Premier League: Arsenal übernachtet als Leader

In England hat Arsenal vorübergehend die Tabellenspitze übernommen. Die «Gunners» mühten sich am 28. Spieltag zuhause zu einem 2:1-Sieg gegen Stadtrivale Brentford. Declan Rice brachte Arsenal nach knapp 20 Minuten in Führung, Yoane Wissa schockte den Titel-Aspiranten kurz vor der Pause jedoch mit dem 1:1-Ausgleich. Nach der Pause rannte Arsenal lange vergebens an, ehe der Deutsche Kai Havertz eine butterweiche Flanke von Ben White per Kopf zum 2:1-Siegtor verwertete. Am Sonntag schaut ganz Fussball-England auf das Kracherduell zwischen Liverpool und Manchester City.