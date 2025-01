Legende: Behielt trotz Pyro-Nebel den Durchblick Yann Sommer. imago images/IPA Sport

Serie A: Sommer hält Kasten bei Inter-Sieg rein

Inter setzt seinen Vormarsch auch im neuen Jahr fort. Das 1:0 bei Venezia war bereits der 7. Sieg in Serie, die «Nerazzurri» liegen nur noch 1 Punkt hinter Leader Napoli, wobei Inter eine Partie weniger absolviert hat. In Venedig reichte ein frühes Tor von Matteo Darmian (16.). Yann Sommer hielt seinen Kasten zum 10. Mal in dieser Saison rein. Bologna mit Remo Freuler und Dan Ndoye kassierte gegen die AS Roma in der 8. Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich.

FA Cup: ManUnited schlägt Arsenal

Manchester United steht dank eines 5:3-Sieges n.P. über Arsenal im Sechzehntel-Final des FA Cups. Keeper Altay Bayindir avancierte für United mit einem gehaltenen Penalty in der regulären Spielzeit und im Elfmeterschiessen zum Matchwinner. Manchester musste nach einer gelb-roten Karte gegen Diogo Dalot ab der 61. Minute in Unterzahl agieren.

LaLiga: Atletico neuer Leader

Atletico Madrid hat die Tabellenführung in LaLiga übernommen. Das Team von Diego Simeone gewann 1:0 gegen CA Osasuna und feierte bereits den 14. Pflichtspielsieg in Serie. Julian Alvarez (55.) traf für die Madrilenen, die nun 1 Punkt vor Stadtrivale Real liegen.

