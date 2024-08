Legende: Musste erneut nicht hinter sich greifen Yann Sommer. IMAGO/Sportimage

Serie A: Sommer mit nächstem «Clean Sheet»

Nach dem Ausrutscher zum Saisonauftakt gegen Genoa (2:2) hat Inter Mailand den Tritt in die Serie-A-Saison definitiv gefunden. Auf den 2:0-Erfolg über Lecce am letzten Samstag liess der Meister im Giuseppe-Meazza-Stadion ein 4:0 gegen Atalanta folgen. Ein Eigentor von Ex-FCZ-Spieler Berat Djimsiti (3.) ebnete Inter früh den Weg zum Sieg. Nicolo Barella erhöhte bereits in der 10. Minute auf 2:0. Nach der Pause traf Marcus Thuram doppelt (47./56.). Yann Sommer im Tor der «Nerazzurri» musste nur einen Schuss aufs Tor parieren.

Bundesliga: Union mit Mini-Sieg gegen St. Pauli

An der Alten Försterei avancierte Benedict Hollerbach zum Matchwinner. Der Stürmer markierte am 2. Spieltag gegen Aufsteiger St. Pauli in der 34. Minute das einzige Tor der Partie. Nach einem Eckball gelangte der Ball an die Strafraumgrenze zu Hollerbach, der direkt abzog und mit seinem Schuss einen Weg an sämtlichen Spielern vorbei ins Gehäuse fand. Für die «Eisernen» ist es der 1. Saisonsieg, St. Pauli hingegen steht nach 2 Runden noch ohne Zähler da.