Legende: Verhindert das 1:1 Inter-Goalie Yann Sommer. IMAGO / LaPresse

Serie A: Sommer verschuldet und hält Penalty

Inter Mailand hat sich im Klassement der Serie A vor Juventus Turin geschoben und ist wieder Leader. Die «Nerazzurri» mit Yann Sommer im Kasten bezwangen das fünftplatzierte Fiorentina auswärts mit 1:0. Lautaro Martinez erzielte den einzigen Treffer der Partie in der 14. Minute. Eine Viertelstunde vor Schluss verschuldete Sommer einen Penalty; er bügelte seinen Fehler aber gleich wieder aus, indem er den Versuch von Nicolos Gonzalez parierte. In einer Woche steigt das Topduell Inter gegen Juve.

LaLiga: Girona marschiert weiter

Girona verblüfft in der spanischen Meisterschaft weiter und hat dank einem 1:0-Auswärtssieg bei Celta Vigo die Tabellenführung von Real Madrid zurückerobert. Der goldene Treffer gelang Portu in der 20. Minute. So kehrte das Überraschungsteam nach dem Cup-Out vom Mittwoch (2:3 in Mallorca) in der Liga zum Siegen zurück. Die «Königlichen» liegen bei einem Spiel weniger neu wieder einen Punkt hinter den Katalanen. In 2 Wochen steht in Madrid dann der Spitzenkampf auf dem Programm.