Sommers Inter taucht in Florenz – Liverpool nach Gala im Final

Legende: Musste gleich 3 Mal hinter sich greifen Yann Sommer (im Tor). Imago/Goal Sports Image

Serie A: 0:3-Pleite für Sommers Inter

Inter Mailand muss in der Serie A eine seltene Niederlage hinnehmen. Die Mailänder mit Yann Sommer im Tor unterlagen auswärts bei der Fiorentina gleich mit 0:3. So hoch hatten die «Nerazzurri» letztmals im Mai 2019 (1:4 in Napoli) verloren. Die Tore für die Hausherren erzielten Luca Ranieri und Moise Kean (2) nach der Pause. Beim letzten Treffer sah der weit aus seinem Kasten geeilte Sommer nicht gut aus.

League Cup: Liverpool dank Wende im Final

Liverpool steht zum 15. Mal im Final des League Cups. Die über 90 Minuten dominanten «Reds» machten an der Anfield Road gegen Tottenham die 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel locker wett. Cody Gakpo, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai und Virgil van Dijk führten den Rekordsieger (10 Titel) zum souveränen 4:0-Erfolg. Im Final wartet Fabian Schärs Newcastle, das bei der 3. Final-Teilnahme den Premieren-Triumph anstrebt.

Copa del Rey: Barcelona demontiert Valencia

Bereits nach einer halben Stunde führte Barcelona im Viertelfinal des spanischen Cups in Valencia dank einem Hattrick von Ferran Torres mit 4:0. Nach einer Stunde sorgte Lamine Yamal mit dem 5. Treffer für den Schlusspunkt.

