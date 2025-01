Legende: Behielt trotz Pyro-Nebel den Durchblick Yann Sommer. imago images/IPA Sport

Serie A: Sommer hält Kasten bei Inter-Sieg rein

Inter Mailand setzt seinen Vormarsch in der Serie A auch im neuen Jahr unbeirrt fort. Das 1:0 beim abstiegsgefährdeten Venezia war bereits der 7. Sieg in Serie in der Liga, die «Nerazzurri» sind in der Meisterschaft seit 13 Spielen unbesiegt und liegen nur noch 1 Punkt hinter Leader Napoli, wobei Inter noch eine Partie weniger absolviert hat. In Venedig reichte ein frühes Tor von Matteo Darmian (16.), der nach einem Abpraller von Venezia-Keeper Filip Stankovic ins leere Tor einschieben konnte. Yann Sommer hielt seinen Kasten zum 10. Mal in dieser Saison rein.

LaLiga: Atletico neuer Leader

Atletico Madrid hat die Tabellenführung in LaLiga übernommen. Das Team von Trainer Diego Simeone gewann am Sonntag 1:0 gegen CA Osasuna und feierte bereits den 8. Sieg in Serie. Der argentinische Weltmeister Julian Alvarez (55.) traf für die Madrilenen, die nun 1 Punkt vor Stadtrivale Real liegen.

