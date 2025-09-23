 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Fussball aus den Topligen Sow trifft bei Comeback – Gavi fällt monatelang aus

23.09.2025, 23:27

Teilen
Fussballspieler in weissem Trikot jubelt auf dem Spielfeld.
Legende: Persönlich eine erfolgreiche Rückkehr Djibril Sow. Imago/Pressinphoto

LaLiga: Sow trifft und verliert

Der von einer Oberschenkelverletzung zurückgekehrte Djibril Sow hat gleich in seinem ersten Spiel sein erstes Saisontor erzielt. Der Schweizer Internationale traf bei der 1:2-Heimniederlage von Sevilla gegen Villarreal zum zwischenzeitlichen 1:1 (51.). Das Siegtor für die Gäste gelang Joker Manor Solomon (86.) zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Ruben Vargas wurde auf Seiten Sevillas nach einer Stunde eingewechselt.

LaLiga: Barcelonas Gavi nach Knie-OP out

Der FC Barcelona muss vier bis fünf Monate auf seinen Mittelfeldspieler Gavi verzichten. Der 21-Jährige unterzog sich einer Operation am rechten Meniskus, wie der katalanische Klub bekannt gab. Der 28-fache spanische Nationalspieler fiel bereits in der vorletzten Saison wegen eines Kreuzbandrisses am gleichen Knie monatelang aus.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)