Legende: Persönlich eine erfolgreiche Rückkehr Djibril Sow. Imago/Pressinphoto

LaLiga: Sow trifft und verliert

Der von einer Oberschenkelverletzung zurückgekehrte Djibril Sow hat gleich in seinem ersten Spiel sein erstes Saisontor erzielt. Der Schweizer Internationale traf bei der 1:2-Heimniederlage von Sevilla gegen Villarreal zum zwischenzeitlichen 1:1 (51.). Das Siegtor für die Gäste gelang Joker Manor Solomon (86.) zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Ruben Vargas wurde auf Seiten Sevillas nach einer Stunde eingewechselt.

LaLiga: Barcelonas Gavi nach Knie-OP out

Der FC Barcelona muss vier bis fünf Monate auf seinen Mittelfeldspieler Gavi verzichten. Der 21-Jährige unterzog sich einer Operation am rechten Meniskus, wie der katalanische Klub bekannt gab. Der 28-fache spanische Nationalspieler fiel bereits in der vorletzten Saison wegen eines Kreuzbandrisses am gleichen Knie monatelang aus.

Resultate