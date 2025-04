Per E-Mail teilen

Legende: Erstes Saisontor ohne Wert Stuttgarts Leonidas Stergiou nach seinem Führungstor. Keystone/DPA/Tom Weller

Bundesliga: Stergiou-Treffer nützt nichts

Leonidas Stergiou hat bei der 1:2-Heimniederlage seiner Stuttgarter gegen Werder Bremen sein erstes Saisontor erzielt. Der Schweizer Aussenverteidiger schob in der 19. Minute nach einem Steilpass zur Führung ein. Die Gäste aus Bremen glichen noch in der ersten Halbzeit durch Oliver Burke aus, in der 90. Minute sicherte Burke seinem Team mit dem zweiten Tor die drei Auswärtspunkte. Fabian Rieder wurde zur Halbzeit eingewechselt. Im anderen Sonntagsspiel kam Frankfurt zu einem ungefährdeten 3:0-Sieg über Heidenheim.

Serie A: Bologna muss sich Atalanta beugen

Bologna hat am 32. Spieltag eine bittere Niederlage einstecken müssen. Das Team mit dem Schweizer Trio Dan Ndoye, Remo Freuler (spielten durch) und Michel Aebischer (kein Einsatz) verlor bei Atalanta mit 0:2 und fiel damit hinter Juventus zurück und aus den Champions-League-Rängen. Für Bergamo, das dank dem Sieg Platz 3 festigte und nun 4 Punkte Vorsprung auf Bologna hat, trafen Mateo Retegui (3.) und Mario Pasalic (21.).

