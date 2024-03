Legende: Durften sich beide über eigene Treffer freuen Serhou Guirassy (links) bejubelt mit Chris Führich dessen 2:0. imago images/Sportfoto Rudel

Bundesliga: Stuttgarts Höhenflug hält an

Der VfB Stuttgart gab sich beim 2:0 gegen Union Berlin keine Blösse. Topskorer Serhou Guirassy brachte die Schwaben in der 19. Minute mit seinem 21. Ligatreffer (19 Spiele) in Führung, Chris Führich legte im 2. Durchgang (65.) nach. Kurz darauf dezimierte sich Union mit einer roten Karte (69.) gegen Andras Schäfer. Der VfB bleibt damit als 3. weiter auf Champions-League-Kurs und verkürzt den Rückstand auf den 2. Bayern auf 1 Punkt.

Ligue 1: Montpellier düpiert Nizza

Bereits in der 13. Minute musste Silvan Hefti bei Montpellier ausgewechselt werden. Der Schweizer Aussenverteidiger verletzte sich am Oberschenkel. Zu diesem Zeitpunkt waren in Nizza bereits zwei Tore gefallen, die Hausherren glich den frühen Rückstand (10.) durch Jeremie Boga (12.) aus. Kurz vor der Pause (42.) ging Montpellier vom Punkt wieder in Führung, beim 2:1 blieb es bis zum Schluss. Becir Omeragic spielte für Montpellier, das sich im Abstiegskampf Luft verschaffen konnte, durch. Jordan Lotomba wurde bei Nizza in der 58. Minute ausgewechselt.