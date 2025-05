Legende: Umjubelter Matchwinner Sunderlands Tom Watson. IMAGO / Shutterstock

Premier League: Sunderland wieder erstklassig

Der FC Sunderland kehrt nach acht Jahren in die Premier League zurück. Der sechsfache Meister gewann den Playoff-Final gegen Sheffield United im Wembley-Stadion durch ein Tor in der Nachspielzeit 2:1 und steigt nach Leeds United und dem FC Burnley in die erste Liga auf. Im «wertvollsten Spiel der Welt» drehten Eliezer Mayenda (76.) und Tom Watson (90.+5) den Rückstand durch Tyrese Campbell (25.). Sunderland hatte zuletzt 2016/17 erstklassig gespielt und war anschliessend sogar für vier Jahre in der dritten Liga verschwunden. Der Wert eines Aufstiegs in die als reichste Liga der Welt geltende Premier League wird auf fast 200 Millionen Euro geschätzt.