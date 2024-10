Legende: Läuft doch Der 19-jährige Tom Rothe glänzt bei Unions erstem Auswärtssieg der Saison. Imago/Matthias Koch

Bundesliga: Union setzt sich in der Spitzengruppe fest

Nach dem Fast-Abstieg in der letzten Saison orientiert sich Union Berlin nun wieder nach oben. Beim 2:0-Erfolg beim Aufsteiger in Kiel war Tom Rothe mit einem Tor und einem Assist der Matchwinner. Punktgleich mit dem Titelverteidiger Leverkusen belegt Union nun den 5. Platz, 3 Zähler hinter den Co-Leadern Bayern München und Leipzig. Holstein Kiel wartet hingegen auch nach dem 7. Spiel auf seinen ersten Sieg in der Bundesliga (2 Unentschieden). Im zweiten Spiel des Sonntags kam Bremen auswärts in Wolfsburg zu einem 4:2-Sieg.