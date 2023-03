Legende: Unbändige Freude ... ... bei Kylian Mbappé nach Tor Nummer 201 für PSG. IMAGO Images/PanoramiC

Ligue 1: PSG siegt mit Mühe

Paris St. Germain hat bei der Generalprobe für den Champions-League-Kracher bei Bayern München nur mit reichlich Mühe den nächsten Ligasieg eingefahren. Das Starensemble aus der französischen Hauptstadt besiegte am Samstag Nantes mit 4:2, versprühte dabei aber wenig Glanz. Vier Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel in München sorgten Weltmeister Lionel Messi (12.), Jaouen Hadjam (17., Eigentor), Danilo Pereira (60.) und Kylian Mbappé (90.+2) für die Treffer der Gastgeber. Mbappés Tor kurz vor Schluss war historisch: Der Stürmer überflügelte mit seinem 201. Pflichtspieltreffer im PSG-Trikot die Bestmarke des bisherigen Klub-Rekordtorschützen Edinson Cavani.

LaLiga: Simeone dienstältester Trainer

Diego Simeone hat mit Atletico Madrid einen perfekten Abend erlebt. Der Argentinier durfte am 24. Spieltag der Primera Division ein 6:1 gegen Sevilla feiern. Zudem ist der 52-Jährige nun der dienstälteste Trainer im spanischen Profi-Fussball. Seit Simeone im Dezember 2011 die Geschicke bei den «Colchoneros» übernommen hat, coachte er sein Team in 613 Partien. In der Liga liegt Atletico aktuell auf Rang 3.

Serie A: