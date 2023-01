England: Liverpool verpasst Sieg in 1000. Spiel von Klopp

Jürgen Klopp hat mit Liverpool in seinem 1000. Spiel als Trainer einen Sieg verpasst. Das Duell gegen Chelsea endete in einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden. An Möglichkeiten mangelte es den beiden Teams jedoch nicht: In der 4. Minute wurde Chelsea ein Treffer von Kai Havertz aufgrund einer Abseitsposition aberkannt. Auch Chelsea-Neuzugang Michailo Mudryk und Liverpool-Verteidiger Trent Alexander-Arnold bekundeten gute Chancen. Keinem der Teams wollte aber ein Treffer gelingen. Durch die Punkteteilung bleiben Liverpool und Chelsea daher im Tabellenmittelfeld stecken.

