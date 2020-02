Legende: Torschützen unter sich Steven Bergwijn und Heung-Min Son. imago images

England: Mourinho ärgert Guardiola

Manchester City kassierte bei Tottenham eine unglückliche 0:2-Niederlage. Zunächst dominierte das Team von Pep Guardiola jenes von José Mourinho deutlich. Doch Ilkay Gündogan scheiterte vom Penaltypunkt an Hugo Lloris (40.). Nach einer Stunde sah Alexander Sintschenko Gelb-Rot, nur 3 Minuten später kassierte City das 0:1. Neuzugang Steven Bergwijn traf mit Tottenhams 1. Schuss. Heung-Min Son doppelte nach (71.) – mit dem 2. Schuss.

ManCity liegt 22 Punkte hinter Liverpool. Nochmals 20 Punkte weiter zurück ist Arsenal klassiert. Das 0:0 bei Burnley war das 4. Remis in Serie. Für Arsenal (mit Granit Xhaka) vergab Pierre-Emerick Aubameyang zwei nennenswerte Möglichkeiten.

Italien: Ronaldo schiesst Juventus zum Sieg

Juventus Turin siegte in der 22. Runde gegen Fiorentina 3:0. Das Team von Maurizio Sarri konnte sich auf Topskorer Cristiano Ronaldo verlassen: Er verwandelte zwei Penaltys (40./80.) sicher. In 50 Liga-Spielen in Italien steht der Portugiese bei 50 Torbeteiligungen (40 Treffer, 10 Assists). Mathijs de Ligt machte in der 91. Minute den Deckel drauf.