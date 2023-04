Legende: Kurz vor Tottenhams 1:0 Abdoulaye Doucouré fasst Harry Kane ins Gesicht. Getty Images / Alex Livesey

Premier League: «Spurs» mit Rückschlag im CL-Rennen

Evertons Innenverteidiger Michael Keane wird wohl nicht so schnell ähnlich turbulente Minuten erleben, wie die letzten in der Partie zuhause gegen Tottenham. Der Gast führte zu diesem Zeitpunkt dank eines Kane-Penaltys 1:0 und agierte nach einer Tätlichkeit von Abdoulaye Doucouré in Überzahl. Doch Lucas Moura säbelte Keane rüde um (88.) – ebenfalls Platzverweis und 10-gegen-10 in der Schlussphase. In der 90. Minute zimmerte Keane den Ball dann aus 25 Metern ins rechte Eck zum 1:1. Dabei blieb es, Tottenham hat mit 2 Spielen mehr gleich viele Punkte wie Newcastle (Platz 3) und ManUnited (5).

Serie A: Rodriguez holt mit Torino nur einen Punkt

Trotz 0:1-Rückstand hat Torino bei Sassuolo einen Punkt geholt. In der 66. Minute fiel der hochverdiente Ausgleich für die Turiner, welche die Partie auch hätten gewinnen können. Bis in die 86. Minute bei den Gästen mittendrin: Der Schweizer Nationalspieler Ricardo Rodriguez, der sich als linker Offensiv-Aussenverteidiger durch starke Zuspiele gute Noten abholte. Der Schweizer Nicolas Haas von Empoli wurde beim Heimsieg gegen Lecce (1:0) in der 72. Minute eingewechselt.