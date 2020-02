Legende: Die entscheidende Szene Southampton-Goalie Angus Gunn foult Heung-min Son. Es gibt Penalty. Getty Images

England: Tottenham im FA Cup eine Runde weiter

Dank dem späten 3:2-Siegtor von Heung-min Son vom Penaltypunkt bleibt Tottenham im FA Cup im Geschäft. Im Sechzehntelfinal-Wiederholungsspiel gegen Southampton mussten die «Spurs» lange unten durch. Die Gäste drehten ein 0:1 durch Tore von Shane Long und Danny Ings bis zur 73. Minute in ein 2:1. Dank einer starken Schlussphase gelang Tottenham jedoch abermals eine Wende. Erst glich Lucas Moura aus (78.), ehe Son das Weiterkommen für das Team von José Mourinho sicherstellte (87.).

Spanien: Villarreal von Zweitligisten düpiert

Das Märchen des CD Mirandés geht weiter. Nach Celta Vigo und dem FC Sevilla schaltete der Zweitligist in der Copa del Rey mit Villarreal nun auch noch einen dritten Vertreter aus der Primera Division aus. Der Tabellenelfte der Segunda Division aus Miranda de Ebro setzte sich im Viertelfinal mit 4:2 durch.

Frankreich: Unglücklicher Abend für Benito

Brest und Girondins Bordeaux trennten sich in der 23. Runde der Ligue 1 unentschieden 1:1. Die Gäste führten bis in die 80. Minute, ehe dem Schweizer Internationalen Loris Benito ein Eigentor unterlief. Bordeaux liegt in der Tabelle auf dem 12. Rang.