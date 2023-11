Legende: Eric Dier kann es nicht fassen Im Hintergrund jubeln die «Wolves». IMAGO / News Images

Premier League: Tottenham unterliegt Wolverhampton

Fünf Tage nach der ersten Saisonniederlage gegen Chelsea (1:4) musste Tottenham in der Premier League einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Ange Postecoglou unterlag bei den Wolverhampton Wanderers durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit 1:2. Pablo Sarabia (91.) mit einem sehenswerten Volley und Mario Lemina (97.) drehten die Partie für die «Wolves», nachdem Brennan Johnson bereits in der 3. Minute für die Gäste getroffen hatte.

LaLiga: Girona verteidigt Tabellenführung

Der Siegeszug des FC Girona in der spanischen LaLiga geht weiter. Das Überraschungsteam setzte sich am Samstag bei Rayo Vallecano mit 2:1 durch. Artem Dowbyk (42.) und Savio (65.) sorgten mit ihren Toren für den fünften Dreier in Folge. Alvaro Garcia (5.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht. Girona hat damit schon 34 Punkte auf dem Konto und behauptet die Tabellenführung.