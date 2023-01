Legende: Zuerst reklamiert, dann gejubelt Bruno Fernandes beim 1:1. Keystone / AP Photo / Dave Thompson

England: ManUnited dreht Derby – Liverpool geht unter

Manchester United hat das Derby gegen Manchester City nach Rückstand gedreht und 2:1 gewonnen. Allerdings sorgte der Ausgleich für Diskussionen: Bruno Fernandes traf (78.), doch die Fahne des Schiedsrichterassistenten ging hoch, weil Marcus Rashford zuvor im Abseits gestanden hatte. Oder doch nicht? Der VAR griff ein, merkte an, dass Rashford den Ball nicht berührt hatte und so passiv im Abseits gestanden haben soll. Beeinflusst hat er die Verteidiger aber allemal. In der Folge brach City ein und United kam zum 2:1. Manuel Akanji (spielte durch) hatte seinen Gegenspieler Rashford nicht am Torerfolg hindern können (82.). Für City traf Jack Grealish (60.).

Liverpool kassierte derweil bei Brighton eine 0:3-Klatsche. Solly March (46./53. Minute) und Danny Wellbeck (81.) bescherten den «Seagulls» mit ihren Toren den verdienten Heimerfolg. Nach der 6. Saisonniederlage rutscht Liverpool in der Tabelle auf den 8. Platz ab. Der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal könnte am Sonntag auf 19 Punkte anwachsen.

