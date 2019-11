Legende: Vom 0:2 zum 3:2 zum 3:3 Manchester United (hier mit Mason Greenwood) gibt erneut Punkte ab. imago images

England: Manchester United gibt Punkte ab

Manchester United bleibt im Tabellen-Mittelfeld der Premier League stecken. Nach dem 3:3 im Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Sheffield United liegt der Rekordmeister nur noch auf Rang 9. Das Unentschieden war für Manchester United umso ärgerlicher, weil das Team von Ole Gunnar Solskjaer in der Schlussphase zunächst innerhalb von sieben Minuten aus einem 0:2 ein 3:2 machte, um dann in der 90. Minute doch wieder den Ausgleich zu kassieren.

Italien: Dzemaili erlöst Bologna

Mit einem Treffer in der 95. Minute rettete Blerim Dzemaili seinem Klub Bologna einen Punkt. Im Derby gegen Parma brachte der Mittelfeldspieler das Leder spät in der Nachspielzeit zum 2:2 mit einem schönen Volley unter die Latte im Kasten unter. Es ist Dzemailis erster Treffer in dieser Saison. Bologna steht nach 13 Spieltagen in der Serie A nur auf Rang 15.