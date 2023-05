Legende: Daumen hoch Casemiro und seine «Red Devils» kehren in der nächsten Saison in die «Königsklasse» zurück. imago images/PA Images

Premier League: ManUnited schlägt Chelsea deutlich

Dank eines klaren 4:1-Sieges über Chelsea hat sich Manchester United im Nachtragsspiel der 32. Runde in der Premier League definitiv einen Platz in der Champions League gesichert. Die «Red Devils» überholten Newcastle auf Platz 3 und können nicht mehr aus den Top 4 verdrängt werden. Sicher ist damit auch, dass Liverpool nächste Saison mit der Europa League vorliebnehmen muss. Casemiro (6. Minute), Anthony Martial (45.+6), Bruno Fernandes per Foulpenalty (73.) und Marcus Rashford (78.) erzielten beim ungefährdeten Sieg die Tore, Joao Felix konnte für Chelsea nur noch verkürzen (89.).

LaLiga: Valencia verliert auf Mallorca

2 Runden vor Schluss sind in Spaniens LaLiga noch 8 Teams in den Abstiegskampf verwickelt. Zwischen dem 18. Valladolid und Valencia auf Platz 13 liegen gerade einmal zwei Punkte Differenz. Valencia verpasste ohne den gesperrten Eray Cömert den Befreiungsschlag mit dem 0:1 bei Mallorca. Am Wochenende hatte man noch Real Madrid mit demselben Resultat geschlagen.