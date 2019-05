Legende: Starke zweite Saisonhälfte Valencias Santi Mina bejubelt einen Treffer. Keystone

Spanien: Valencia neu auf Rang 4

Valencia hat nach der vorletzten Runde die besten Chancen, die Saison auf Platz 4 zu beenden. Dank dem 3:1 gegen Alaves ist die Champions League zum Greifen nah. Valencia profitierte von der 0:2-Niederlage von Getafe in Barcelona. Die punktgleichen Madrilenen wären auch mit dem besseren Torverhältnis (aktuell um ein Tor schlechter) aufgrund der schlechteren Bilanz im Direktvergleich hinter Valencia klassiert.

Italien: Roma schlägt Juventus

Die AS Roma bleibt dank einem 2:0-Heimsieg gegen Juventus im Rennen um den 4. Platz in der Serie A. Alessandro Florenzi ( 79.)und Edin Dzeko (92.) sicherten die wichtigen 3 Punkte. Damit sind Atalanta (3.) und die Römer (6.) weiterhin nur durch 3 Punkte getrennt. Dazwischen liegen Milan und Inter, das am Montag Chievo empfängt.

Frankreich: Guingamp erster Absteiger

Guingamp steht nach dem 1:1 in Rennes als erster von 3 Absteigern aus der Ligue 1 fest. Im bretonischen Derby verschoss Marcus Thuram, der Sohn des französischen Weltmeisters von 1998 Lilian Thuram, in der Nachspielzeit für Guingamp einen Penalty. Mit einem Sieg hätte Guingamp den Abstieg zumindest vorerst abgewendet.