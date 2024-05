Legende: Nächstes Fragezeichen für Murat Yakin Ruben Vargas muss verletzt ausgewechselt werden. Imago/Tom Weller

Bundesliga: Stuttgart setzt Bayern unter Druck

Stuttgart ist zumindest bis Sonntag Tabellen-2. Die Schwaben gewannen in der 33. Runde bei Augsburg 1:0. Serhou Guirassy (48.) erzielte in seinem 27. Bundesliga-Einsatz der Saison seinen 26. Treffer. Damit verdrängte der VfB Bayern München, das es vor einer Woche geshclagen hatte, zumindest vorübergehend auf den 3. Platz. Ruben Vargas, designierter Schweizer EM-Teilnehmer, schied nach einer halben Stunde angeschlagen aus. Bei Stuttgart kam Leonidas Stergiou zum Zug.

Audio Undav: «Vor den Bayern zu landen wäre fast wie eine Meisterschaft» (ARD/N.Hahn) 01:28 min Bild: Imago/Langer abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

2. Bundesliga: HSV bleibt unten

Die Leidensgeschichte des Hamburger SV geht weiter. Der einstige Bundesliga-Dino kehrt auch 2024 nicht in die höchste Spielklasse Deutschlands zurück. Die Hamburger Mannschaft mit dem Schweizer Aussenverteidiger Miro Muheim unterlag am zweitletzten Spieltag der 2. Liga in Paderborn 0:1 und kann damit auch die Auf-/Abstiegsbarrage nicht mehr erreichen.

Ligue 1: Auxerre schafft Wiederaufstieg

Auxerre schaffte auf schnellstmöglichem Weg die Rückkehr in die Ligue 1. Die vor einem Jahr relegierte Mannschaft aus dem Burgund sicherte sich den Wiederaufstieg als Meister der zweithöchsten Klasse eine Runde vor Schluss dank einem torlosen Unentschieden gegen Amiens.

Serie A: Como mit Ballet und Nsame wird erstklassig

Samuel Ballet und Jean-Pierre Nsame steigen mit Como in die Serie A auf. Dem ambitionierten Klub vom Comersee reichte am letzten Spieltag ein 1:1 gegen Cosenza, um vor Nsames Ex-Klub Venezia auf dem 2. Platz hinter dem ersten Aufsteiger Parma zu bleiben. Como spielte letztmals 2002/03 in der höchsten Liga. Yann Sommer spielte mit Inter Mailand zum 19. Mal in dieser Saison zu null. Der Meister setzte sich beim abstiegsgefährdeten Tabellen-16. Frosinone gleich mit 5:0 durch.