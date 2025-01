Per E-Mail teilen

Legende: Erstmals im Sevilla-Dress unterwegs Ruben Vargas (r.) im Zweikampf mit Valencias Javi Guerra. Getty Images/Fran Santiago

LaLiga: Vargas trifft bei Unentschieden nur den Pfosten

Das leicht strauchelnde Sevilla hat sich in der spanischen Meisterschaft spät einen Punkt erkämpft. Gegen Valencia spielten die Andalusier 1:1. Adria Pedrosa glich den Führungstreffer von Luis Rioja (61.) in der Nachspielzeit aus. Ab der 69. Minute durfte auch Sevillas Schweizer Neuzugang Ruben Vargas erstmals ran. Der von Augsburg gekommene 26-Jährige setzte 12 Minuten nach seiner Einwechslung ein Zeichen und scheiterte mit einem schönen Abschluss am Pfosten. Sein Teamkollege Djibril Sow sah nach einem Foulspiel die gelbe Karte (70.) und wurde kurz darauf ausgewechselt.

Serie A: Rot für die Trainer, aber kein Sieger im Turin-Derby

Im hitzigen «Derby della Mole» ist der italienische Rekordmeister Juventus nicht über ein 1:1 beim FC Turin hinausgekommen. Thiago Motta (Juve) und sein Gegenüber Paolo Vanoli (Torino) wurden von Schiedsrichter Michael Fabbri nach einem Gerangel auf die Tribüne geschickt (56.). Das Ergebnis hilft vor allem Juventus nicht weiter. Der türkische Jungstar Kenan Yildiz brachte Cupsieger Juventus früh in Führung (8.), Nikola Vlasic traf noch vor der Pause zum Ausgleich (45.+1).

