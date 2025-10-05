Legende: Hat beim 2:0 seine Füsse im Spiel Ruben Vargas (r.) Keystone / Raul Caro

LaLiga: Vargas mit Assist gegn Barcelona

Barcelona die Tabellenführung in LaLiga verloren. Die Katalanen kassierten beim FC Sevilla (mit Ruben Vargas und Djibril Sow in der Startaufstellung) nach einer schwachen Vorstellung durch ein 1:4 die erste Liganiederlage der Saison und liegen nun zwei Punkte hinter Real Madrid. Alexis Sanchez (13.) per Elfmeter und Isaac (37.) brachten Sevilla verdient mit 2:0 in Führung. Den zweiten Treffer legte Nati-Flügel Vargas auf. Das 1:2 durch Marcus Rashford (47.+7) kurz vor der Pause fiel aus dem Nichts. In der zweiten Halbzeit bot sich Robert Lewandowski die Riesenchance zum Ausgleich – doch der Pole schoss einen Foulelfmeter links am Tor vorbei (76.). Sevillas José Angel Carmona (90.) und Akor Adams (90.+6) sorgten für die Entscheidung.

Resultate