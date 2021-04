Legende: Brachte die Spannung zurück Der Anschlusstreffer zum 2:3 durch Ruben Vargas. imago images

Deutschland: Köln holt wichtige Punkte in Augsburg

Durch eine 2:3-Heimniederlage gegen den FC Köln hat der FC Augsburg einen empfindlichen Dämpfer im Abstiegskampf kassiert. 3 Tage nach dem überraschenden 2:1 der Kölner gegen Leipzig trafen Doppeltorschütze Ondrej Duda (8./33.) und Florian Kainz (23.) für die Gäste aus der Domstadt, für die Gastgeber verkürzten Robert Gumny (54.) und Ruben Vargas (62.). Köln kletterte durch den 2. Sieg unter dem neuen Trainer Friedhelm Funkel mit nunmehr 29 Punkten vom vorletzten auf den Relegationsplatz.

England: Leno patzt, Arsenal verliert

Der FC Everton hat seine Negativserie von 6 Spielen in Serie ohne Sieg beendet und beim FC Arsenal mit 1:0 gewonnen. In einem eigentlich klassischen Unentschieden-Spiel, in dem Granit Xhaka bei den «Gunners» 90 Minuten durchspielte, entschied ein Fehlgriff von Arsenal-Goalie Bernd Leno in der 76. Minute die Partie zu Gunsten der Gäste. Der Deutsche schlug den Ball nach einer Flanke selbst ins Tor. Arsenal liegt als Neunter bereits 9 Punkte hinter West Ham United auf Rang 5.