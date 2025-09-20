Legende: Traf zum 1:0 für Sevilla Ruben Vargas. Keystone/EPA/EFE/L.Rico

LaLiga: Sevilla gewinnt auswärts

Im vierten Einsatz hat Ruben Vargas sein erstes Saisontor erzielt. Der Nationalspieler, der zuletzt als Vorlagengeber überzeugt hatte, traf beim 2:1-Sieg von Sevilla bei Alaves nach 10 Minuten zur 1:0-Führung. Vargas nahm es mit drei Gegenspielern auf, legte sich den Ball auf den linken Fuss und schoss in die hohe Ecke. Alaves gelang zwar schnell der Ausgleich (17./Vicente Penalty), doch der eingewechselte «Oldie» Alexis Sanchez (67.) bescherte Sevilla den wichtigen Dreier. Real Madrid führt die Tabelle dank dem 2:0-Heimsieg gegen Espanyol Barcelona verlustpunktlos an. Eder Militao und Kylian Mbappé waren mit Distanzschüssen erfolgreich.

Serie A: Juventus neuer Leader

Juventus Turin ist am Samstag bei Hellas Verona nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Francisco Conceicaos Führungstreffer glich Gift Orbans vor der Pause nach einem Handspiel von Joao Mario im Strafraum per Elfmeter aus. Verona ging in der 67. Minute durch einen Kopfballtreffer von Captain Suat Serdar vermeintlich in Führung, doch nach einer VAR-Überprüfung wurde der Treffer wegen Abseits aberkannt. Juventus übernimmt vorübergehend Platz 1.

Resultate