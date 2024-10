Legende: Yann Sommer mittendrin im Spektakel 4 Mal musste der Schweizer Keeper hinter sich greifen. imago images/ZUMA Press

Serie A: Torreiches Remis in Mailand

Kein Sieger, aber viele Tore im San Siro: Inter Mailand mit Torhüter Yann Sommer und Juventus Turin trennten sich im «Derby d'Italia» spektakulär 4:4. Die Partie wog hin und her. Erst ging Inter in Führung, lag dann 1:2 in Rückstand, drehte die Partie und führte bis zur 71. Minute mit 4:2, ehe Kenan Yildiz mit einem Doppelpack doch noch für einen Punktgewinn der Gäste sorgte. In der vergangenen Saison liess Inter in der Meisterschaft in 38 Partien bloss 22 Gegentore zu, nun sind es nach neun Spielen bereits deren 13. Profiteur der Punkteteilung war Napoli, das die Tabelle nun 4 Punkte vor Inter anführt.

Ligue 1: Embolo trifft bei Niederlage

Nach seinem Treffer in der Champions League am vergangenen Dienstag klappte es für Breel Embolo nun auch in der Liga mit dem ersten Saisontor. Der Nati-Stürmer traf beim 1:2 in Nizza zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung von Monaco. Das Heimteam drehte die Partie in der 2. Halbzeit aber noch dank Toren von Evann Guessand (45.+1) und Gaëtan Laborde (71.). Für die Monegassen war es die 1. Saisonniederlage in der Ligue 1. Denis Zakaria und Philipp Köhn waren nur Ersatz.