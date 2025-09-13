Legende: Führte Newcastle zum Sieg Nick Woltemade. IMAGO / Shutterstock

Premier League: Woltemade mit geglücktem Einstand

Der Deutsche Nick Woltemade hat Newcastle bei seinem Premier-League-Debüt zum ersten Saisonsieg geschossen. Der für 75 Millionen Euro von Stuttgart geholte Stürmer traf in der 29. Minute mit dem Kopf zum 1:0-Heimsieg gegen Wolverhampton. Fabian Schär spielte mit Newcastle in der Verteidigung souverän. Auch Granit Xhaka zeigte in der 4. Runde eine gute Leistung mit Sunderland, das Crystal Palace beim torlosen Remis in London einen Punkt abknöpfte.

LaLiga: Real siegt mit 10 Mann

Auch von einer frühen rote Karte hat sich Real Madrid nicht aufhalten lassen. Die Mannschaft des früheren Leverkusener Meistertrainers Xabi Alonso gewann bei Real Sociedad 2:1 – obwohl Dean Huijsen bereits in der 32. Minute vom Platz geflogen war. Kylian Mbappé (12.) und Arda Güler (44.) trafen für die Madrilenen, Mikel Oyarzabal (56.) konnte nur verkürzen.

Resultate