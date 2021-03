England: Arsenal spielt nur unentschieden

Arsenal hat nach dem Erfolg am letzten Sonntag gegen Leicester in der Premier League einen Dämpfer hinnehmen müssen. Bei Burnley gab es nur ein 1:1. Nach dem frühen Führungstreffer durch Pierre-Emerick Aubameyang in der 6. Minute verschuldete Granit Xhaka den Ausgleich. Der Nati-Captain schoss im eigenen Strafraum Chris Wood an, der den Ball an Bernd Leno vorbei ins Tor lenkte (39.). Arsenal liegt nach 27 Spielen mit 38 Punkten im Tabellenmittelfeld.

Spanien: Messis Traumpass bringt Barça auf Kurs

Barcelona hat in der Primera Division einen zähen 2:0-Auswärtssieg bei Osasuna gefeiert. Für den Unterschied sorgte einmal mehr Lionel Messi: Der Argentinier leitete das 1:0 durch Jordi Alba (30.) mit einem Traumpass ein. Er überspielte die gesamte Abwehr, Alba behielt frei vor Torhüter Sergio Herrera die Nerven. Auch das 2:0 (83.) durch Ilaix Moriba legte Messi auf. Dank dem Sieg verkürzten die Katalanen den Rückstand auf Tabellenführer Atletico auf 2 Punkte. Allerdings hat Barça bereits 2 Spiele mehr absolviert. Am Sonntag steht das Madrider Derby zwischen Atletico und Real an.

Italien: Morata-Doppelpack bei Juve-Sieg

Juventus Turin hat auch ohne Cristiano Ronaldo in der Startaufstellung einen souveränen 3:1-Heimsieg gegen Lazio Rom gefeiert. Für den Portugiesen sprang Alvaro Morata in die Bresche: Der Spanier bereitete das 1:1 von Adrien Rabiot vor und erzielte nach einer knappen Stunde und innerhalb von gut 3 Minuten die weiteren Tore. Nach 25 Serie-A-Partien liegt Juve 7 Punkte hinter Leader Inter Mailand und einen Zähler hinter der AC Milan auf Platz 3.