England: Xhaka mit Vorlage bei nächstem Arsenal-Sieg

Coronabedingt stand am Samstag in der Premier League nur die Partie zwischen Leeds United und Arsenal auf dem Programm. Die «Gunners» setzten sich auswärts mit 4:1 durch und holten den 3. Premier-League-Sieg in Folge. Granit Xhaka setzte sich beim 2:0 für die Gäste gekonnt in Szene: Der 29-jährige Nationalspieler eroberte den Ball im Mittelfeld und legte mustergültig für den Doppeltorschützen Gabriel Martinelli auf.

Italien: Freulers Atalanta verliert gegen Rom

Die zuletzt sechs Siege andauernde Serie von Atalanta Bergamo ist gerissen: Das Team von Remo Freuler ging zuhause gegen die AS Roma gleich mit 1:4 unter. Das Unheil nahm für den Dritten der Serie A bereits in der 1. Spielminute seinen Lauf. Der spätere Doppeltorschütze Abraham legte den frühen Grundstein zum Sieg der Römer.

Spanien: Barcelona findet zum Siegen zurück

Barcelona machte einen Schritt aus der Krise und gewann gegen Elche mit 3:2. Den Siegtreffer für die Katalanen erzielte der 19-jährige Nico Gonzalez. Atletico Madrid unterlag derweil Sevilla. Ivan Rakitic leitete den Sieg Sevillas mit seinem Treffer in der 7. Minute ein.