Legende: Seltenes Ereignis Granit Xhaka bejubelt sein erstes Saisontor. Keystone

Premier League: Kantersieg für Arsenal

Arsenal hat in der 32. Runde einen 4:0-Erfolg über Schlusslicht Norwich gefeiert. Neben Pierre-Emerick Aubameyang (33./67.) und Cédric Soares (81.) durfte sich Granit Xhaka über seinen ersten Saisontreffer freuen. Der Nati-Spieler traf in der 37. Minute von links aus kurzer Distanz zum 2:0. Norwich, in der 2. Halbzeit mit Josip Drmic, aber ohne den gesperrten Timm Klose, fehlen 6 Spiele vor Saisonende 7 Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz. Im Kampf um die Champions-League-Plätze musste Chelsea mit einem 2:3 bei West Ham (ohne Albian Ajeti) einen Dämpfer hinnehmen.

Serie A: Inter trifft 6-fach

Inter Mailand festigte in der 29. Runde Rang 3. Die Mailänder deklassierten den Aufsteiger und Tabellenletzten Brescia 6:0 und kamen zum höchsten Liga-Sieg seit dem 7:1 gegen Atalanta Bergamo im März 2017. Für Inter waren sechs verschiedene Spieler erfolgreich, darunter mit Ashley Young und Christian Eriksen 2 Neuzugänge.