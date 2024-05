Per E-Mail teilen

Legende: Bejubelte den erstenTreffer des Abends Lamine Yamal. imago images/ZUMA Wire

LaLiga: Barcelona mit glanzlosem Sieg

Der FC Barcelona gewinnt zu Hause gegen Real Sociedad San Sebastian mit 2:0. Damit überholen die «Blaugrana» Girona und belegen wieder den 2. Platz. Den wegweisenden Treffer erzielte der 16-jährige Lamine Yamal in der 40. Minute. Es war sein 5. Saisontreffer in der Liga. Raphinha erhöhte in der Nachspielzeit auf 2:0.

Premier League: Liverpool verspielt 3:1-Führung

Liverpool muss sich trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung bei Aston Villa mit einem Punkt begnügen. Jhon Duran glich mit einem späten Doppelpack (85./88.) zum 3:3 aus. Liverpool war bereits in der 2. Minute durch ein kurioses Eigentor Emiliano Martinez' in Führung gegangen. Das zwischenzeitliche 3:1 für Liverpool erzielte Jarell Quansah mit seinem ersten Premier-League-Tor der Karriere.

Serie A: Fiorentina überholt Napoli

Mit einem 2:1-Heimsieg über Monza springt die AC Fiorentina auf Rang 8 und überholt damit Neapel. Dieser 8. Platz reicht für die Qualifikation zur Conference League. Florenz könnte mit einem Sieg im Conference-League-Final gegen Olympiakos Piräus sogar die Europa League erreichen.