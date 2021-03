Legende: Der Routinier richtet's Dusan Tadic schiesst Ajax zum späten Ausgleich. Getty Images

Niederlande: Ajax und Eindhoven spielen 1:1

Ajax Amsterdam ist in der Eredivisie knapp an der ersten Niederlage seit Anfang Dezember vorbeigeschrammt. Der Leader kam auswärts im Duell mit dem ersten Verfolger Eindhoven (mit Goalie Yvon Mvogo) zu einem 1:1. Dusan Tadic gelang der Ausgleich erst in der 2. Minute der Nachspielzeit. Ajax wird Mitte März der Achtelfinal-Gegner von YB in der Europa League sein.

Italien: Inters Siegesserie hält an

Inter Mailand ist das Team der Stunde in der Serie A. Der Leader feierte in der 24. Runde mit dem 3:0 gegen Genoa den 5. Sieg in Folge. Bereits nach 32 Sekunden brachte Romelu Lukaku Inter auf Kurs. Das 2:0 durch Matteo Darmian (69.) und das 3:0 durch Alexis Sanchez (80.) bereitete Lukaku vor. Der Vorsprung auf Milan beträgt weiterhin 4 Punkte, da der Stadtrivale bei der AS Roma nach zuletzt 2 Niederlagen zu einem 2:1-Sieg kam.

Spanien: Tabellenführer Atletico beendet Minikrise

Nach 3 Pflichtspielen in Folge ohne Sieg setzte sich Atletico Madrid bei Villarreal mit 2:0 durch. Alfonso Pedraza (25.) brachte die «Rojiblancos» per Eigentor in Führung, der von seiner Corona-Infektion genesene Portugiese Joao Felix (69.) erhöhte.