Legende: Im Klub läuft es wie geschmiert Denis Zakaria jubelt mit seinen Monaco-Mitspielern. IMAGO/Sipa USA

Ligue 1: Zakaria führt Monaco zum Sieg

Monaco hat seinen starken Saisonstart am 4. Spieltag fortgesetzt. Angeführt von Captain Denis Zakaria fuhren die Monegassen auswärts bei Aufsteiger Auxerre bereits den 3. Sieg ein. Zakaria bereitete das 2:0 durch Vanderson mit einer gefühlvollen Flanke vor, den 3:0-Schlusspunkt setzte der Genfer kurz vor Schluss per Abstauber gleich selbst. Für Zakaria war es das 2. Saisontor. Mit Breel Embolo und Goalie Philipp Köhn standen zwei weitere Schweizer in der Startformation von Monaco.