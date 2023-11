Legende: Freut sich mit Coach Adi Hütter Denis Zakaria. imago images/Sipa USA

Ligue 1: Monaco jubelt dank Zakaria

Die AS Monaco hat einen 2:0-Heimsieg gegen Brest gefeiert. Dabei eröffnete der Schweizer Denis Zakaria in der 16. Minute das Skore, der Nationalspieler traf per Kopf nach einem Eckball von Aleksandr Golovin. Es war für den 26-Jährigen das 1. Tor im Dress der AS Monaco, bei der Philipp Köhn im Tor wie Zakaria durchspielte.

Bundesliga: Stuttgart verzweifelt ohne Guirassy

Der diese Saison überraschend stark spielende VfB Stuttgart kassierte in der 2. Partie ohne Torgarant Serhou Guirassy (14 Treffer) die 2. Niederlage. Die Schwaben mussten sich Aufsteiger Heidenheim 0:2 geschlagen geben und verlieren damit vorerst den Anschluss an die Tabellenspitze. Leonidas Stergiou wurde in der 75. Minute eingewechselt. Wolfsburg verspielte beim 2:2 gegen Bremen trotz Führung den Sieg. Bei den Niedersachsen spielte Cedric Zesiger durch.

LaLiga: Girona neu alleiniger Leader

Real Madrid hat die Tabellenführung abgeben müssen. Im kleinen Stadtderby gegen Rayo Vallecano kam der Rekordmeister trotz guter Chancen daheim nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus. Neuer Spitzenreiter ist das überraschende Girona (4:2 am Samstag gegen Osasuna).