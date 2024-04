Legende: Erzielte sein 4. Saisontor Denis Zakaria. IMAGO / Sipa USA

Ligue 1: Schweizer Duo jubelt

Denis Zakaria und Breel Embolo haben mit der AS Monaco eine erfolgreiche 30. Runde der Ligue 1 erlebt. Ersterer erzielte beim 2:0 in Brest den ersten Treffer, Embolo kam zu seinen ersten Einsatzminuten in dieser Saison. Zakaria wies den Monegassen mit einem Dribbling gefolgt von einem Schlenzer von der Strafraumgrenze den Weg (40.). Nach der Pause doppelte Takumi Minamino nach. Embolo wurde in der 85. Minute erstmals seit seinem Kreuzbandriss eingesetzt.

Premier League: Liverpool erfüllt Pflicht

Liverpool ist in der 34. Runde der Premier League wieder mit Leader Arsenal gleichgezogen. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg erkämpften sich die «Reds» ein 3:1 beim FC Fulham. Hinter dem punktgleichen Duo folgt Manchester City mit 73 Zählern und einer Partie in der Hinterhand.

FA Cup: United zittert sich weiter

Mit Müh und Not ist Manchester United in den Final des FA Cup eingezogen. Beim Zweitligisten Coventry City vergaben «Red Devils» einen 3:0-Vorsprung und mussten ins Penaltyschiessen. Dort behielt der Favorit mit 4:2 die Oberhand, obwohl Casemiro den ersten Penalty verschossen hatte. Im Final trifft United auf Stadtrivale City.