Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Konnte nur kurzzeitig jubeln Monaco-Captain Denis Zakaria. imago images/Sipa USA

Ligue 1: Monaco kann PSG nur kurz ärgern

Monaco hat das Duell der 21. Ligue-1-Runde mit Paris-Saint-Germain auswärts 1:4 verloren. Denis Zakaria zeichnete bei den Gästen als einziger Torschütze verantwortlich. Der 28-Jährige erwischte PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma via Innenpfosten zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Es war das 3. Meisterschaftstor in dieser Saison für den Schweizer Internationalen. Doch die Hauptstädter erholten sich gut davon, Khvicha Kvaratskhelia und Ousmane Dembélé trafen nach Wiederanpfiff innert 3 Minuten. Den Schlusspunkt setzte erneut Dembélé in der 90. Minute.

FA Cup: United-Wende gegen Leicester

Manchester United hat die 4. Runde des FA Cups nur mit einiger Mühe überstanden. Die «Red Devils» drehten die Partie gegen Leicester, in der Premier League nur Drittletzter, vor eigenem Anhang nach einem 0:1-Rückstand. Bobby De Cordova-Reid hatte kurz vor dem Pausenpfiff für die Gäste getroffen, ehe Joshua Zirkzee (67.) und Harry Maguire in der Nachspielzeit die Wende zum 2:1-Sieg bewerkstelligten.

Resultate