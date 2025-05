Legende: Erzielte seinen 6. Saisontreffer Denis Zakaria. Getty Images/Neil Simpson/Allstar

Ligue 1: Monaco «königlich» unterwegs

Die AS Monaco mit den drei Schweizern Philipp Köhn, Breel Embolo und Denis Zakaria hat sich die Teilnahme an der nächsten Champions-League-Kampagne gesichert. Das Team von Trainer Adi Hütter gewann das Spitzenspiel der vorletzten Ligue-1-Runde gegen Lyon mit 2:0. Captain Zakaria traf nach einem Freistoss per Kopf zum Endstand.

Premier League: ManCity mit 0:0 beim Schlusslicht

Manchester City musste sich beim abgeschlagenen Tabellenletzten Southampton mit einem 0:0 begnügen. Das Team von Pep Guardiola liess mit Startelf-Rückkehrer Manuel Akanji – letztmals stand er vor 3 Monaten von Beginn an auf dem Platz – defensiv zwar kaum etwas zu, brachte selbst aber auch keinen Treffer zustande und muss nach wie vor um die Teilnahme an der Champions League bangen.

Serie A: Lazio bleibt an Juve dran

Auch in Italien tobt der Kampf um die Plätze in der «Königsklasse», wobei es für Juventus Turin einen herben Dämpfer absetzte. Auswärts gegen Lazio Rom kassierte die «Alte Dame» in der 96. Minute den Ausgleich zum 1:1. Juve spielte ab der 60. Minute in Unterzahl. Damit befinden sich die Teams nach wie vor punktgleich auf den Rängen 4 und 5.

Resultate